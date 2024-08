Álvaro Fidalgo explota contra la prensa por "sacarlo" del América

"Me ponen todo rato fuera del club", fueron las palabras con las que el mediocampista de las Águilas del América, Álvaro Fidalgo, puso punto final a los rumores que lo colocan fuera del conjunto de Coapa.

Este sábado, los azulcremas se despidieron de la Leagues Cup, tras caer ante Colorado Rapids en tanda de penales. Una derrota dura, ya que cargaban con la responsabilidad de dar la cara por el balompié mexicano; especialmente porque, ese mismo día, los Cañoneros de Mazatlán también dejaron escapar su pase a las semifinales del torneo.

Una vez que terminó el partido, Fidalgo mostró su molestia contra los periodistas porque "crean una novela al final con esto, sólo para vender, para ganar likes y generar visitas", situación que se ha repetido desde abril de este año.

"Al final es una put... porque, como yo no puedo salir a decir nada, porque no me puedo meter en esas cosas ni nada, al final eso lo que genera es crear una novela que no hace gracia, ni hace gracia a los aficionados, ni hace gracia a mí, ni hace gracia a nadie", explicó.

El futbolista sentenció que "se mantiene firme" con el América. Si bien no descartó que hay conversaciones para definir su futuro, aclaró que la información difundida ?sobre el próximo paso de su carrera? es falsa.

"Lo siento, pero tengo que mandar esa crítica. Al menos, así es aquí", finalizó.