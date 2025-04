Rayados jugaría Play In sin españoles

Rayados regresó la madrugada de este lunes a Monterrey, tras vencer al León y asegurar el Play-In en casa, sin embargo, José Antonio "Tato" Noriega, presidente deportivo del equipo, confirmó que los tres españoles están en duda para encarar la fase final.

"Tato" habló sobre la situación de Sergio Ramos, Sergio Canales y Óliver Torres, de quienes no se sabe si podrán participar en el duelo ante el Pachuca, pues tendrán que ver su evolución.

En el caso de Ramos, Noriega confirmó que el capitán tenía una molestia y se quiso prevenir una situación más grave, por lo cual pidió su cambio.

"Hablé con Sergio (Ramos), me dijo que sintió una molestia, venía sintiendo cansado el músculo y por eso decidió salirse. No sabremos hasta qué se le realice un estudio", comentó.

Por otro lado, con Canales y Torres es más complicado el tema, pues aunque ya están en rehabilitación, será hasta el martes que puedan determinar si los pueden incluir en el trabajo grupal.

"No estoy tan seguro (de tener a Canales y Oliver para Play-In), porque siempre están de acuerdo a evolución. El martes tendremos reporte de si se pueden integrar al grupo o no, no me gustaría aventurarme", mencionó.

Además, aunque reconoció que Rayados debió pasar directo a Liguilla, el "Tato" afirmó que cerraron en buen momento el torneo y que es innecesario reafirmar la continuidad de Martín Demichelis, pues será el técnico en el Mundial de Clubes.

"El balance termina siendo no tan malo. Llegamos en un buen momento. Es innecesario hablar de eso (futuro de Demichelis), tenemos un Play-In por delante", dijo.