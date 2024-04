Nos vamos con una derrota, pero la serie en casa está muy abierta: Tano Ortiz

El entrenador de Rayados Fernando Ortiz confía en que su equipo será efectivo en el partido de vuelta en casa y podrán darle la vuelta al Columbus Crew, en las Semifinales de la Concachampions 2024.

Tras perder 2-1 ante el equipo norteamericano, Rayados está obligado a ganar en casa ya sea por 1-0, 2-0 o por dos goles o más a partir del 3-1.

El 2-1 provocaría tiempos extras y de persistir la igualada global, habría penales.

"Nos vamos con una derrota, pero la serie en casa está muy abierta, es un gol nada más de desventaja y en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia", expresó Ortiz tras el partido jugado en la casa del Columbus Crew.

"No fuimos efectivos en el momento que nosotros generamos los primeros 25, creo que fuimos claros sobre el rival, pero no fuimos efectivos y en la primera o segunda que me llegan me convierten y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo".

El "Tano" dijo que espera un partido similar para la vuelta, pues Columbus no suele modificar mucho su sistema pese a que lleve ventaja.

"Haciendo un análisis rápido creo que será un partido muy similar, creo es un equipo que no cuida o no pretende mantener una diferencia a la que hubo hoy, esperemos ser más efectivos, las ocasiones, el juego", añadió.

"Creo que Monterrey lo hizo correctamente, hicimos un buen partido y ojalá podamos concretar en el momento que tengamos que despertar en casa".

El director técnico albiazul aseguró que se va contento con el desempeño de sus jugadores pese ala derrota, y que así se los hizo saber.

Agregó que esperará hasta este jueves para ver cómo están los jugadores para ver a quiénes puede utilizar el domingo en Aguascalientes ante Necaxa, duelo en el que se juegan su pase directo a la Liguilla.

"Mañana (jueves) me pondré a pensar en Necaxa de visitante y luego el partido de vuelta el día miércoles, pero se vienen partidos decisivos donde seguramente marcará el lugar en donde terminaremos en la Liga Mexicana y luego pensaremos en tratar de revertir el marcador que tuvimos hoy", dijo.

Ortiz agregó que la lesión de Érick Aguirre quizá no es de consideración y que ante la mínima molestia prefieren no arriesgar y por eso fue relevado.