Rayados Sub 15 se coronan campeones en Fuerzas Básicas

Las Fuerzas Básicas de Rayados no solamente brillan con futbolistas que debutan en Primera División, también hacen más amplio el palmarés del club y con el título del sábado de la Sub 15, los albiazules llegaron a 10 campeonatos en categorías inferiores.

El Clausura 2025 se pintó de azul y blanco en la Sub 15, con el Monterrey levantando el título en el Estadio Ciudad de los Deportes al vencer al América con global de 3-1.

Con este trofeo, el club llegó a 10 coronas en su historia en Fuerzas Básicas: 2 de Sub 20, 2 de Sub 13, 2 de Sub 17, además de la Sub 18, Sub 16, Sub 14 y Sub 15 con uno cada una.

En abril del 2012, el Monterrey se coronó en la Sub 13 al vencer en la Final al Atlas; en el siguiente torneo, la Sub 20 levantó el título, equipo comandado por Jesús Manuel Corona, quien ya había debutado en la Primera División con Víctor Manuel Vucetich.

Para el Apertura 2014, la Sub 17 hizo lo propio y venció a Santos Laguna como visitante; luego en el Torneo Primavera 2017, la Sub 13 se impuso a Toluca; en el Clausura 2017, la Sub 17 cosechó su segundo título al ganarle la Final 4-2 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, con gol de otro jugador que hoy sigue formando parte del plantel: José Alfonso Alvarado.

En el Clausura 2021, la camada campeona de la Sub 17 siguió dando títulos y ahora en la nueva categoría, se coronaron bajo el mando de Hugo Norberto Castillo y con el "Plátano" Alvarado como uno de los protagonistas, junto a otros futbolistas que hoy ya tienen carrera en el máximo circuito, como Alí Ávila, Axel Grijalva, Ángel Zapata y Jaziel Martínez.

En mayo del 2023, Rayados venció a Cruz Azul y se coronó en el "Gigante de Acero" en la Sub 18, con jugadores como Alessandro Tagle e Íker Fimbres, ambos ya con participación en el primer equipo, además de César Garza, quien ahora juega en el Dundee FC de Escocia, pero sigue perteneciendo a Rayados.

Ese torneo fue histórico para las inferiores albiazules, pues la Sub 16 y la Sub 14 también se coronaron en sus categorías.