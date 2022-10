Momento de ´cerrar ciclos´

No me quita el sueño lo que voy a hacer (a futuro), me quita el sueño levantar los dos títulos que quedan con Rayados y Rayadas¨. DUILIO DAVINO PRESIDENTE DE RAYADOS, QUIEN DEJARÁ SU CARGO AL FINALIZAR LA LIGUILLA

Duilio Davino quiere despedirse de la presidencia de Rayados con el título del Torneo Apertura 2022.

El todavía directivo albiazul aseguró que su salida se debió a que su ciclo con el Monterrey concluyó y que la decisión se tomó en mutuo acuerdo con el consejo del club. Aunque lo único que tiene claro a futuro es volver con su familia. Duilio le ha pedido al plantel levantar la corona de la mano del director técnico Víctor Manuel Vucetich.

"Me voy por que los ciclos se terminan, no hay mucha explicación, seguramente me tomaré tiempo para mí, para mi familia, que hace mucho no la tengo, y les deseo lo mejor", mencionó con la voz quebrantada.

"Les dije (al plantel) que me agradezcan en los siete partidos que vengan y que me encantaría irme con un título más. Esperemos que me pueda ir como campeón".

Su salida se oficializó justo antes de que Rayados cierre la fase regular del torneo e inicie Liguilla, pero Davino prefirió adelantar su adiós para no desconcentrar al plantel.

"Esperamos hasta decir cuál era el mejor momento, probablemente no hay un buen momento, pero creíamos que no decirlo ya antes de la Liguilla podría generar dudas y podría pegarle al equipo.

"Los cambios son mejores cuando el equipo está bien, normalmente se hacen en crisis y le cuestan levantarlos", comentó.

Davino confesó que si bien tuvo errores, las decisiones fueron a favor del equipo.

"No me arrepiento de nada, porque las decisiones que tomamos sentíamos que eran las mejores para todos. Algunas salieron bien, otras no tanto. Las decisiones siempre fueron lo mejor para la institución".

-¿Qué representa Rayados para ti?