¿Quién es Albert Celades? El candidato a dirigir a Chivas

Albert Celades es uno de los principales candidatos de Fernando Hierro para dirigir a las Chivas.

Nacido en España, Albert Celades es un director técnico, de 47 años, que se especializa en ser un formador de jugadores jóvenes, una de las características que busca tanto Chivas, como Hierro, para la cantera rojiblanca.

Celades fue jugador del Barcelona, Real Madrid y Real Zaragoza en LaLiga Española, cerró su carrera en la MLS con Red Bull New York, además de ser Seleccionado Nacional con la Furia.

"Fue en Estados Unidos donde surgió la inquietud de ser entrenador, precisamente por esa falta de formación de los jugadores, porque por entonces no había academias. La gente llegaba desde las universidades y pasaba a la MLS directamente. Y es ahí donde me empieza a picar el gusanillo de poder ser entrenador, de cómo desde esa nueva posición se pueden corregir ciertas situaciones. Con ese pensamiento de cómo ayudar a los más jóvenes a desarrollarse regresé a España cuando me retiré", contó Celades en The Coaches' Voice.