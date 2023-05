Rafa Márquez habla sobre el fracaso en Qatar 2022

El Káiser mexicano señaló que la responsabilidad es compartida, por lo tanto, jugadores, cuerpo técnico y directivos tienen su porcentaje de culpa, pero también dijo que el resultado no le sorprendió del todo.

"Ya en los últimos momentos no se veía una selección compacta, no se veía un buen nivel de juego. Entonces, yo creo que todos pensábamos que podía ir mal. Había más la idea de que podía terminar mal el proceso del Tata y pues bueno, al final de cuentas si no tienes un buen trabajo, si no haces bien las cosas, no puedes tener los resultados", puntualizó.

Además, externó que hay que darle vuelta a la página y esperar que Diego Cocca pueda obtener éxitos a diferencia de Gerardo Martino en el proceso anterior.

"Así que bueno, no fue un buen proceso. Ahora está un nuevo entrenador y ojalá que pueda tener mejores resultados que lo que ha pasado anteriormente", manifestó.