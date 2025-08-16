¡Triunfo potosino!

En un partido que quedó marcado por los hechos violentos que se desataron afuera del Estadio Cuauhtémoc, el Atlético de San Luis se impuso (0-2) ante La Franja de Puebla, llevándose los tres puntos correspondientes a la Jornada 5 del Apertura 2025.

El momento decisivo, en el que los locales cayeron, fue cuando el guardameta Jesús Iván Rodríguez se fue contra un delantero de los potosinos. Eso dio paso a un penal que, momentos después, derivó en una anotación de João Pedro.

Rodríguez, también conocido como "La Araña", no regresó para el segundo tiempo del partido. En su lugar, entró Julio González para cubrir la portería.

João firmó un doblete en el minuto 70, sellando el destino del partido.

Después de su victoria, el Atlético de San Luis verá acción en la sexta fecha del torneo ante los Gallos Blancos de Querétaro, mientras que Puebla lo hará contra Pumas.

Sin embargo, antes de eso, viajará a territorio estadounidense para dar continuar representando al balompié mexicano en la Leagues Cup.

¿Su rival? Los Seattle Sounders, aquellos que le propinaron siete goles a La Máquina de Cruz Azul.



