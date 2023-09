Jennifer Hermoso, jugadora del Pachuca femenil, señaló a la Real Federación Española de Futbol de intimidar y amenazar a las futbolistas que el pasado viernes manifestaron que no existían las condiciones para regresar a su Selección Nacional.

La nueva entrenadora de España, Montse Tomé, dio a conocer una lista de convocadas para los partidos de Liga de Naciones ante Suecia y Suiza, y entre ellas están los nombres de 15 campeonas del mundo con La Roja, pero no se consideró a Hermoso.

En conferencia, Tomé manifestó que era "la mejor manera de protegerla".

Hermoso recibió un beso no consentido del ahora expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras la Final del Mundial femenil en agosto pasado, lo que derivó en la renuncia del dirigente y en que las seleccionadas exigieran mejores condiciones para volver al representativo.

El viernes pasado, 39 futbolistas, entre ellas 21 de las 23 campeonas mundiales reiteraron que no existían aún esas condiciones, pero se lanzó la convocatoria.

"Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas.

Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado y que confirma la razón por la que estamos luchando", expresó Hermoso en su comunicado.

La Ley del Deporte en España menciona la obligación de acudir a los llamados de Selección y establece penas para quien no lo haga, que van desde la sanción económica hasta la suspensión de la licencia federativa.

"¿Protegerme de qué o de quién?", recalcó Jenni.

ALCANZAN ACUERDOS

La concentración de la selección española femenina de futbol se realizará finalmente este martes en Oliva (Valencia), después de que en un primer momento las internacionales, muchas de las cuales entraron en la lista a pesar de manifestar su deseo de no ser llamadas, fuesen convocadas en la Ciudad del Futbol de Las Rozas (Madrid).

Según fuentes a las que ha tenido acceso Europa Press, las futbolistas han recibido billetes de tren para desplazarse a la capital del Turia y de ahí al hotel Nova Beach de Oliva, donde están convocadas por la tarde y donde quedarán concentradas antes de viajar a Suecia, donde disputarán el primer partido de la Liga de Naciones.

Sin embargo, las internacionales estaban llamadas en un primer momento a acudir a Madrid. La nueva seleccionadora, Montse Tomé, fue la primera en llegar a un hotel cercano al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el hotel Tryp Alameda de Barajas (Madrid), que sustituyó como lugar de convocatoria a la tradicional Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

A su llegada, sobre las 11.00 horas y ante la expectación de decenas de cámaras de diferentes medios de comunicación, mostró su confianza en que las 23 futbolistas citadas este lunes acudan a la concentración del combinado nacional.

Tomé no respondió a ninguna de las múltiples preguntas de los periodistas, salvo un escueto "sí" para afirmar que confía en que las futbolistas acudan a la concentración. "Entendedme, ya hablaremos y daremos explicaciones", añadió para zanjar la entrenadora ante los medios.

VARIAS CAMPEONAS DEL MUNDO ACUDEN A LA CONCENTRACIÓN

Hasta el hotel se desplazaron algunas de las convocadas ya presentes en la capital de España, como las madridistas Athenea del Castillo, Misa Rodríguez, Olga Carmona, Tere Abelleira y Oihane Hernández y la delantera del Atlético de Madrid Eva Navarro -todas menos la primera firmantes del último comunicado contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)-, que posteriormente deberán viajar a Valencia.

El pasado lunes, en su primera lista como seleccionadora, Montse Tomé convocó a la mayoría de las campeonas del mundo, así como a Mapi León y Patri Guijarro, que regresan tras perderse el Mundial por ser parte de ´las 15´, y Rosa Márquez y María Méndez, aunque con las ausencias significativas de Jenni Hermoso y Alba Redondo.

Posteriormente, varias jugadoras lamentaron haber sido convocadas porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente", y recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir".

PLAN DE TRABAJO

Más de una hora después de que llegasen las primeras convocadas, la RFEF informó del plan de viaje de la selección; las cinco madridistas y la rojiblanca Eva Navarro, ya concentradas en Madrid, se desplazarán junto con el equipo técnico esta misma tarde, a las 14:10 horas, a Oliva, donde están llamadas el resto de convocadas. El jueves, el combinado al completo viajará a Suecia desde Madrid, a las 10:00 horas, para afrontar el primer partido de la Liga de Naciones ante la selección escandinava el viernes en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo (18:30 horas).

Ese mismo viernes regresarán a España y aterrizarán en el aeropuerto de Sevilla. Ya el domingo, las españolas viajarán a Córdoba para continuar preparando el segundo encuentro de la competición, que tendrá lugar el martes en el estadio Nuevo Arcángel (21:00 horas). El miércoles 27 finalizará la concentración.

EL CSD, EN "CONVERSACIONES" CON LAS JUGADORAS

Además, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, está "manteniendo conversaciones" con las futbolistas de la selección y tiene previsto "reunirse" con ellas esta misma tarde del martes.

El lunes, Francos afirmó en el programa ´El Larguero´ de la Cadena SER que estaban "cerradamente a favor de las jugadoras" en su conflicto con la RFEF y explicó que el martes a primera hora llamaría "a las capitanas" para intentar convencerlas de que acudiesen a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la RFEF, admitiendo que si decidiesen no ir, no tendrían más remedio que "aplicar la ley".