La gente va a disfrutar este Atlas: Beñat San José

Casi una semana después de la derrota ante Necaxa, Beñat San José, el técnico del Atlas, es optimista para debutar mañana en el Estadio Jalisco ante Xolos de Tijuana, en la fecha 2 del Clausura 2024.

CERTEZA

Beñat San José tiene la certeza de que en su presentación ante la afición del Atlas será con un juego con el que se sentirán conectados.

San José basa su seguridad en que, Atlas jugó mejor que Necaxa cuando tuvo 11 jugadores antes de quedarse con 9 tras las expulsiones de Aldo Rocha y Brayan Trejo.

"Los jugadores y la gente vieron que jugamos bien, y hemos quitado la mochila negativa que traíamos del torneo pasado. El jugador se siente con confianza, lo malo hubiera sido que cuando estuvimos once nos hubieran superado, tenemos confianza en que contra Tijuana haremos un buen partido. La gente se va a sentir muy identificada con el equipo que verá. Estoy convencido de que la gente va a disfrutar de este Atlas", dijo hoy el timonel del Atlas, Beñat San José al finalizar la práctica en la Academia AGA.

El entrenador no contará con el capitán Aldo Rocha y Brayan Trejo tras ser sancionados por la Comisión Disciplinaria, por lo cual deberá hacer cambios obligados, además de otros ajustes tácticos.

"Por supuesto que las ausencias pesan, hemos hablado de eso. El jugador (Brayan Trejo) promete que fue un malentendido del árbitro, pero sí lo hemos hablado porque con once estamos seguros que el resultado hubiera sido otro. Tenemos alguna variantes nuevas, porque incoporamos nuevos jugadores.

"El primer foco que vimos para mejorar es que para tener la pelota debemos ser más dañino al frente, debemos tener más volumen, queremos tener más volumen de ataque", señaló el estratega del Atlas.

Beñat San José reiteró que ya no espera a ningún refuerzo y su apuesta es por la cantera del Atlas.

"Podemos competir con los jóvenes, si no creo en ellos entonces sí tengo un plantel corto, el mejor fichaje son los jóvenes. Yo no estoy buscando refuerzos, si no hay salidas no habrá refuerzos", indicó.

Tras perder su primer partido, Atlas se ubica en la posición 12 de la Tabla General sin puntos, lo mismo que Xolos pero por diferencia de goles, está colocado en el penúltimo sitio.