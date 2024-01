'Tano' Ortiz no siente presión por título

MONTERREY, NL

"Presión. Yo no me pongo presión. Yo hago lo que me apasiona, yo hago lo que me gusta. Soy realista y consciente en la institución que me encuentro", dijo Ortiz.

"Sé que tengo que llevar al máximo esplendor a Monterrey para que pueda salir campeón, pero presión no me pongo, no".

Ortiz llevó a Rayados al subliderato general con 33 puntos, pero fue eliminado en su propia casa por Atlético de San Luis en Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023.

"No siento esa presión de decir, si no soy campeón, me iré. No. Yo trabajo día a día para que Monterrey se vea mucho mejor de lo que se vio. A consecuencia de eso, las chances de poder salir campeón aumentarán".

Ortiz resaltó que la exigencia en Monterrey siempre es la máxima que es lograr el campeonato y tanto el como los jugadores lo saben, incluso los nuevos que han llegado como Jorge Rodríguez y Brandon Vázquez, quién está por arribar.

"La exigencia siempre es la máxima, no hay mínima. Acá es un club donde la exigencia tiene que ser al máximo", expresó.

AGRADECE A JARDINE

Tras lograr el campeonato con el América, el brasileño André Jardine alabó a su antecesor en las Águilas, Fernando Ortiz.

El 17 de diciembre, el entrenador brasileño declaró que el título logrado fue en gran parte por el trabajo previo que había dejado Ortiz en el América en tres torneos.

"André es un excelente técnico. No tiene por qué agradecerme algo que ha conseguido él. Si él lo ve de esa manera, soy agradecido, pero en la historia va a aparecer André, no voy a aparecer yo, entonces el mérito lo tiene André", dijo.

"Agradecido por él, es una buena persona. Bien merecido tiene el título André como el América".