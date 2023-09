Quiere Tecatito Corona lograr objetivos en Rayados

MONTERREY, NL.- Jesús Corona fue claro en su presentación: estaba feliz de volver y cumplir con los objetivos de ser campeón.

PRESENTACIÓN

El "Tecatito" fue presentado con los Rayados, a 10 años de haber salido del club para jugar en el futbol europeo.

José Antonio "Tato" Noriega, presidente de Rayados, le dio la bienvenida en donde agradeció al Sevilla, luego de una extensa negociación.

"Tengo claro qué es lo que busca el club, que siempre ha peleado por los campeonatos y espero lograr esos objetivos", comentó Corona en rueda de prensa.

"Claro. Me veo empezando con esos objetivos grupales. Me veo en ese escenario (ser campeón de nuevo), pero primero vamos paso a paso, primero integrando al equipo y pelear por un lugar".

"Claro. Me veo empezando con esos objetivos grupales. Me veo en ese escenario (ser campeón de nuevo), pero primero vamos paso a paso, primero integrando al equipo y pelear por un lugar".

El último refuerzo albiazul fue presentado y habló del significado de volver al club que lo vio nacer.

"Llevo 10 años afuera, me fui joven y lo que se debe de aplaudir es irse joven y arriesgarse a tener ese sueño, cada quien tendrá su vida, lo más importante es la parte humana, se lo comenté a 'Tato' cuando hablamos hace meses, es lo que te puedo responder", comentó mientras le sonreía a su hijo y su familia presentes.

El "Tecatito", quien regresa luego de 10 años en Europa, valoró lo aprendido en el viejo continente.

"Me siento muy contento, estos 10 años no fueron paseando por Europa, me han ayudado bastante, como a nivel deportivo como humano, he mejorado bastante".

Corona jugó en el Twente, de Países Bajos; Porto, de Portugal y Sevilla, en España.

El atacante debutó la mañana de este sábado en partido amistoso ante el Atlante en donde jugó 50 minutos en la derrota del Monterrey 0-1, ante los Potros, en El Barrial.