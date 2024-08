Gerardo Torrado se une a Tigres como Director Deportivo

MONTERREY, NL.- Con la ilusión de llegar a un equipo que se mantenga como protagonista en el futbol mexicano, es como Gerardo Torrado tuvo su presentación oficial como nuevo director deportivo de Tigres.

Acompañado de Mauricio Culebro, presidente del conjunto auriazul, el nuevo dirigente fue presentado para cubrir la vacante dejada por Antonio Sancho.

"Me tocó percibir es un equipo que está dejándolo todo en los dos torneos, teniendo una gran actuación en inicio de la Liga, compitiendo en Leagues Cup y es el trabajar continuamente, entendiendo cuáles son los objetivos, trabajando el día a día. Lo veo como un equipo que tiene potencial, seguirá creciendo y protagonista donde se pare", señaló.

A pesar de no haber jugado en Tigres, Torrado reveló que varias etapas de su trayectoria como jugador estuvo ligada con el cuadro de San Nicolás, además de que describió cuál es su plan de trabajo.

"Tuve la fortuna de debutar en este campo con Pumas. Me pasó meter un autogolazo, meter un gol, ser amonestado, expulsado, lo único que me faltó fue jugar en Tigres y la vida me dio la oportunidad con este gran reto. Quiero hacer cosas congruentes, que nos ayuden a seguir creciendo y aspirar cosas importantes.

"Dentro del proyecto, tengo una idea clara de juego, la infraestructura, tecnología, instalaciones, cosas que permitan desarrollarse de la mejor manera y recursos humanos, los formadores para impulsar fuerzas básicas", añadió.

Por su parte, Mauricio Culebro, presidente de Tigres, habló acerca de las cualidades que observaron en Gerardo Torrado para elegirlo como nuevo director deportivo.

"Su trayectoria como jugador, tres copas del mundo, desempeño en la cancha, pasión por ganar, cumple con el perfil y eso trasladó a su etapa como directivo. Está preparado, actualizado, conoce el futbol mexicano, quiere innovar. Hace un clic perfecto con lo que buscamos en esta institución", puntualizó.