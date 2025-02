Presentación de Sergio Ramos en Monterrey: Detalles y expectativas

Este domingo el Monterrey presentó a Sergio Ramos como su nuevo refuerzo para el ya comenzado Clausura 2025 de la Liga MX, donde los Rayados se ubican en la posición 12 con apenas seis puntos en la bolsa.

El defensor español y campeón del mundo en Sudáfrica 2010 dio en la sala de prensa del Gigante de Acero sus primeras palabras ya como futbolista del equipo regiomontano.

El europeo utilizará el número 93 en su jersey, en homenaje al Real Madrid y al gol que anotó en aquella final de la Champions League donde el cuadro merengue leventó La Décima.





"Monterrey como ciudad y México como país"

"A nivel personal hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco más (él y José Antonio Noriega) y a la hora de tomar esa decisión, yo creo que ha sido muy fácil en función de cómo se ha ido procesando todo en el momento que tienes feeling con la gente y te vas conociendo pues va paralizando otras opciones y Monterrey como ciudad, México como país, Rayados como equipo, yo creo que reúnen todos esos requisitos y ese equilibrio que yo buscaba y que me hacía falta para tomar la decisión".





"Rayados y su ambición por crecer"

"Para mí, Rayados con esa ambición que tienen por crecer, por mejorar, por querer ser un club grande o el club más grande de toda América. A nosotros nos llamaba mucho la atención. Después, también la posibilidad de jugar varias competiciones como Apertura, Clausura, la CONCACAF, el Mundial de Clubes, también muy atractivo a nivel personal y después a nivel familiar. (Monterrey) Una ciudad también muy estable, que se vive muy bien. Para eso hemos hecho las preguntas pertinentes a los compañeros que la han vivido, a Tato, a Héctor, que todo el mundo me ha hablado muy bien de la ciudad de Monterrey y especialmente del Club Rayados, que tiene una afición extraordinaria, con un campazo que lo viven mucho y de muy de dentro. Eso también es muy atractivo a la hora de tomar una decisión y quizás esa ha sido la más importante".





"Vengo a ganar trofeos"

"Yo soy una persona que nunca se cansa de ganar. Siempre he dicho que en el futbol no se vive del pasado. Obviamente es un legado que no se puede borrar, pero no creo que venga aquí a poner en bandera lo que hice o lo que gané. Vengo con la misma ilusión intacta de querer seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas, porque nunca estuve en la Liga Mexicana y eso me conmueve, me ilusiona. Y también el día de mañana ampliar el palmarés del club, dejar un legado también en México, es un reto que me he marcado a nivel personal y es lo que me mueve. Yo creo que, como ha dicho Tato, el palmarés está ahí, eso no se puede borrar, pero no vengo a pasear copas, al contrario, vengo a intentar conquistar títulos nuevos y aportar mi mejor versión".





"Sería un orgullo ser capitán"

"Bueno, nunca necesité un brazalete para ejercer de líder ni para mandar, pero es una cosa que corresponde ya a la directiva, al vestuario. Pero si ellos consideran y lo deciden, obviamente sería un orgullo"





"La Liga MX es físicamente fuerte"

"Quizás es una liga que no se sigue tanto en Europa por el cambio de horario, al final pues la media de partidos es entre las dos a las cuatro de la mañana y quizás sea un poco más más complicado que la gente la acabe siguiendo pero aun así me han hablado que es una liga físicamente fuerte y exigente. Esperemos que sea una liga entretenida, competitiva, donde podamos disfrutar y por qué no, pues volver a ganarla el torneo que es el objetivo por el que luchamos todos".





¿Pensó en el retiro?

Nunca había pensado en retirarme, he seguido trabajando día tras día con esa motivación de que el momento iba a llegar tarde o temprano. En los primeros meses sabía que el mercado de verano no me preocupaba mucho porque era compartir más tiempo con mi familia en mi casa y siempre he pensado que el futbol lo abandono yo, no quiero que el futbol me abandone a mí. Por lo tanto, es una decisión que tomaré yo el día que no me sienta o que crea que el futbol ya no tiene sentido. En ese aspecto no lo pensé en ningún momento y por eso mi motivación seguía intacta cada día y creo que todo el mundo lo vio reflejado en el nivel físico, en los entrenamientos, en esa motivación autopersonal que he mantenido.





El 93 en su jersey

"Ya la historia lo cuenta. El minuto 93, el gol mío de la Champions en Lisboa que nos permitió jugar la prórroga y poder ganar el título. Ha sido el momento más importante de mi carrera, el más épico y en homenaje a todo el madridismo y a toda mi carrera pues quería homenajearlo de alguna manera con esa grandeza del Real Madrid, compartirlo también con los valores de Rayados y que sea una fusión que podamos compartir y celebrar juntos. Por eso, dejar un poco en el cajón el 4 y sacar a pasear el 93".