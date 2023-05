Multan a Fulgencio por insultar a Rayados

MONTERREY, NL

"La Comisión Disciplinaria informa que determinó sancionar económicamente al jugador del Club Tigres de la U.A.N.L., Raymundo de Jesús Fulgencio Román, toda vez que durante una publicación realizada en redes sociales en el marco de la celebración del referido Club por haber obtenido el título de campeón del Torneo Clausura 2023, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 incisos b) y c), los cuales sancionan el realizar conductas que vayan en detrimento del Fair Play, del deporte, del juego limpio y del futbol federado en general; así como a aquel que no se dirija con respeto o prudencia en redes sociales.