Descarta 'Tuca' preocuparse por constantes fallas de Antuna

Y a pesar de que el extremo mexicano no ha estado fino en los más recientes partidos, sobre todo en el duelo ante Pumas donde falló dos oportunidades de anotar, al cuerpo técnico cementero no le preocupa en demasía la falta de gol y la dependencia del equipo con el seleccionado nacional .

CIUDAD DE MÉXICO

"A mi no me preocupa nada, él (Antuna) es delantero y generalmente lo que quiere un entrenador es que sus extremos anoten mucho más goles, no que nada más sean pasadores", confesó el entrenador celeste Ricardo Ferretti en conferencia de prensa.

"Ha tenido varias ocasiones y eso es lo que queremos, y no me preocupa nada, al contrario, me da gusto. Lo peor sería si él no tuviera oportunidad de gol, ahí sí me preocuparía", agregó el técnico, quien dirigió apenas su tercer partido con la escuadra de La Noria.

La afición de Cruz Azul ha criticado en diversas ocasiones a Antuna por esa falta de precisión en el remate final, lo que le ha impedido tener más goles en su paso por la institución cementera; sin embargo, con la llegada de Ferretti al equipo la situación podría cambiar, pues el DT brasileño de inmediato comenzó a realizar trabajos de definición con el jugador tricolor.

"Lo que tengamos que trabajar en la definición lo iremos trabajando", puntualizó el "Tuca", a cuatro días de enfrentarse al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Azteca.