Pone Ochoa de ejemplo a Chivas por quitar barras

De cara al Clásico Nacional, el portero del América, Guillermo Ochoa, denunció que en La Corregidora ya existían actos violentos y puso de ejemplo a las Chivas con la decisión de prohibir el ingreso a las barras en el Estadio Akron.

"Cuando tienes a la familia en el estadio y pasan esas situaciones te llegas a preocupar, y te puede llegar a distraer. Me ha tocado este tipo de casos, justo en el Estadio de Querétaro saliendo de un partido, en el auto con mi familia, con mis padres, no fue un momento nada agradable, golpeando el auto, rompiendo los vidrios, el espejo lateral... esto (violencia) ya venía sucediendo, no se hablaba tiempo atrás de los casos, se hacía mucho de la vista gorda", dijo Memo Ochoa en conferencia de prensa.

"Ahora como lo hizo Guadalajara, lo deberían de hacer todos los equipos y en caso de acceder las barras, hacerlo con un mayor control, orden, por supuesto, identificando a todas y poniéndoles cámaras encima. Se puede hacer y se tiene que hacer bien, no como se ha hecho hasta hoy.

"Lamentablemente, algunas (barras) que se portan bien van a pagar los platos", añadió.