Atlas hace oficial la contratación de Poncho González

Atlas ha oficializado la contratación de Alfonso González, a quien la afición siempre ha conocido como "Ponchito".

A través de un emotivo video publicado en las redes sociales del Atlas, Ponchito González, con una voz entrecortada, volvió a leer el mensaje que escribió al despedirse de la institución rojinegra para partir al Monterrey en 2016.

"El camino desde las Fuerzas Básicas al primer equipo me enseñó a amar los colores de la camiseta, a defender y a respetar a una institución, a darlo todo en la cancha y fuera de ella. Uno no puede dejar la casa que lo vio nacer, al menos no del todo y me llevo todo su cariño y mucho, mucho aprendizaje.

"Afición y club estuvieron ahí siempre para mí en las buenas y en las malas y siempre estaré agradecido. Me llevo al Atlas en el corazón, en todo momento siempre ha sido un orgullo para mí vestir los colores rojinegros y sin duda los volvería a defender. Gracias Fiel Rojinegra, gracias por tanto amor, no tengo cómo pagarles todo lo que me han dado. ¡Hasta siempre!", leyó nuevamente Ponchito González, al tiempo que en el video van circulando imágenes de jugadas y goles del mediocampista en su época con el Atlas de 2012 a 2016.

Al terminar, Ponchito mira de frente a la cámara y dice: "No fue un hasta siempre rojinegros, fue un hasta luego, estoy de vuelta en casa".

El mediocampista llega Atlas en compra definitiva procedente del Monterrey, luego de un paso breve por el Pachuca.

Ponchito González se une a los otros refuerzos como Róber Pier, Gustavo Ferrareis, Jorge Rodríguez y César Ramos, quienes participarán con Atlas en el Apertura 2025 y la Leagues Cup.

Atlas inició el Apertura 2025 con la victoria de 3-2 sobre el Puebla, y este sábado recibirán al Cruz Azul en el estadio Jalisco.