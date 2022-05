´Piojo´ acepta culpa por la alineación indebida

Miguel Herrera, técnico de Tigres, aceptó su culpa en que el equipo incurriera en una alineación indebida, luego de que tuvo a nueve jugadores extranjeros en la cancha en la vuelta de la Semifinal del Clausura 2022 ante Atlas.

El técnico auriazul reconoció que tuvo una distracción por estar pensando más en la cantidad de goles que necesitaba para poder lograr la remontada en el marcador global. Al medio tiempo, Herrera dio ingreso a Florian Thauvin en sustitución de Hugo Ayala, con lo que sumó nueve elementos "No Formados en México".

"Fue un error mío, una desconcentración por estar pensando en los goles, ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo (Ayala) me dijo que no podía más por un golpe, no me di cuenta, responsabilidad completamente mía", señaló el "Piojo".

PRIMER AÑO DE HERRERA EN TIGRES TERMINA EN FRUSTRACIÓN

El estratega felino terminó en mala manera su primer año al frente de Tigres.

En sus primeros dos torneos al mando de los auriazules, Herrera no pudo llegar a la Final, algo que lo dejó con frustración ante los errores cometidos en la Semifinal ante Atlas.

"Frustrado, la frustración nos cae mal porque no hicimos un buen partido en la ida, tuvimos oportunidades claras y no las concretamos, ellos fueron certeros y lo aprovecharon, después el equipo intentó, tuvo argumentos para buscar ganar el partido y al final es como es el juego", señaló el técnico.

El "Piojo" ya piensa en el próximo torneo y espera sumar piezas que le permitan lograr los objetivos, además de en los próximos días analizar las salidas de jugadores de su plantel.

"Ya se acabó el torneo, a pensar en el que sigue, nos sentaremos con la directiva a ver qué sigue y seguir fortaleciendo a este grupo. Han habido muchas llamadas por jugadores nuestros e interés nuestro de fortalecerlo más", apuntó.