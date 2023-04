Con 'Pocho' y Vega tenemos más opciones de ganar.- Paunovic

En las primeras dos jornadas, el "Pocho" Guzmán no estaba en condiciones físicas para ser titular tras no realizar la pretemporada, y en las jornadas posteriores, Alexis Vega fue baja por lesión. Será en esta Jornada 14, del torneo Clausura 2023, cuando ambos puedan jugar juntos en Chivas en el once de arranque.