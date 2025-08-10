Pumas recibe a Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario

Los Pumas reciben al Necaxa en el estadio Olímpico Universitario, con la necesidad de olvidarse del golpe ánimo que sufrieron a media semana en la Leagues Cup, al ser eliminados por el Inter Miami.

El conjunto auriazul debería darle la vuelta a la página y enfocarse en el Apertura 2024 de la Liga MX, donde apenas suma tres puntos de los nueve posibles.

Ante los Rayos, los dirigidos por Efraín Juárez tratarán de quedarse con la victoria para que Keylor Navas tenga una presentación más que digna en casa frente a la afición auriazul.

El portero costarricense ya suma tres partidos con la camiseta de los universitarios, pero todavía no ha podido debutar en CU, por lo que este será un compromiso más que especial.

Se espera una importante entrada en el inmueble al sur de la Ciudad de México porque los seguidores de los Pumas buscan darle una cálida bienvenida al exarquero del Real Madrid y del Paris Santi-Germain.

El Club Universidad Nacional luchará por quedarse con el triunfo para no rezagarse en la tabla general, sobre todo porque será un duelo directo, ya que el Necaxa cuenta con una unidad más.

De igual forma, el equipo auriazul tratará de hacer que CU se mantenga como su fortaleza, donde sea más que complicado arrebatarle los puntos.

Los propios Rayos un claro ejemplo de que el Olímpico Universitario es un estadio difícil, ya que únicamente cuentan con una victoria en sus últimas 10 visitas, con saldo de seis descalabros y tres empates.

La última ocasión en la que salieron con el puño en alto de CU fue en el Clausura 2022, es decir, hace más de tres años.

El partido entre los Pumas y el Necaxa, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, comenzará en punto de las 18:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.