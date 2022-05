Pero también portó la camiseta de los Tigres, en los que tuvo como técnico al legendario Carlos Miloc.

LE REBOTABAN TODAS

"Nos dicen que vamos a tener un amistoso en Culiacancito, Sinaloa, y nos preguntamos a qué vamos. Nos mandaron al grupo de chavos que éramos Oswaldo Sánchez, Pável Pardo y Esteve Padilla, entre otros, y jugamos en una cancha de beisbol. Entonces nos dicen: ´venimos a pagar el fichaje de un jugador´, y nos señalan a Jared Borgetti, y dijimos: ´chingada madre, hicimos un viaje tan largo por esta pared que le rebotan todas´, y así le decíamos ´Pared´ Borgetti porque no retenía ningún balón. Después, se convirtió en el gran goleador".

LOS REGAÑOS DE MILOC

"Carlos "Tanque" Miloc (QEPD) era un director técnico muy corajudo, le gustaba pelear con los jugadores, era su forma de ser, y me aventé más de un round con él. Hubo un partido en el que él empezó a dar indicaciones, me empezó a tirar la bolita diciéndome cosas que había hecho mal, se agarraba el brazo, se rascaba, y se ponía como jitomate de lo enojado y se molestó porque no le contesté, y me dice: ´¡Empátamela!´, y le digo: ´tiene razón Don Carlos, pues qué le digo´, pues más se encabronó porque él quería bronca".

¿Y ESE DE QUÉ JUEGA?

"Yo me acuerdo que tenía un compañero en Tigres, Mario Barilko, un uruguayo, buen tipo, pero que no sabíamos de qué jugaba, y Don Carlos Miloc lo metía como de media punta. Una vez, yo le tenía mucha confianza a Don Carlos, y me gustaba platicar con él porque era muy sabio, y le pregunto: ´Don Carlos, y ese Mario Barilko ¿de qué juega o qué?´, y me dice: ´yo no sé de qué juega, pero lo pongo donde menos daño me hace, o sea, bien arriba´, y alguna vez jugó de "9". Era un tipo muy matalote, pero eso sí, puro corazón".

EL UNIVERSITARIO, SÍ PESA

"Siempre jugar en la cancha de Tigres era muy difícil porque la gente apoyaba como pocas, la forma del estadio genera a que el público local sea agresivo, se siente muy cerca de la cancha, eso es lo que yo sentía cuando los visitaba con Atlas, meterte al Volcán era literalmente meterte a un volcán, y no es que me diera miedo, al contrario, era adrenalina, era ir a la guerra, era una pinche arena de gladiadores. Ya cuando jugué ahí era lo mismo, y me gustaba mucho el himno de los Tigres, es muy motivante escucharlo, te prende".

SIN ASFIXIAR

"En Tigres me di cuenta que al jugar de visitante en el Jalisco no pesaba, incluso jugando en Atlas sí iba mucha gente, pero no era un apoyo que el rival sintiera asfixiante. Creo que en mis tiempos no era agobiante como hoy, ahora la gente se manifiesta diferente. Cuando jugué con Atlas y después ya con Tigres, la afición del Atlas era de la vieja guardia, y hubo un cambio generacional con (Ricardo) Antonio La Volpe, empezó a convocar a mucho chavo que es el que ahorita va ya de 35 años y sí genera una presión importante".