Martinoli lanza propuesta para que equipos de Liga MX no "den pena"

"Mejor que den la oportunidad a los jóvenes mexicanos", expresó el cronista.

"Si hicieran lo de Chivas, de jugar con mexicanos, al menos habría algo hacia el futuro y así podría ser con varios equipos, eh, al menos ocho que torneo tras torneo están igual de mal y que no pasaría nada si jugaran con mexicanos", agregaron sus compañeros de transmisión.

Christian hizo la propuesta a los equipos de intentar con mexicanos porque en el partido que le tocó narrar, Puebla comenzó con seis extranjeros, mientras que Xolos salió con cinco, es decir, los jóvenes locales no tienen la confianza.

"En el futbol mexicano no se deja trabajar a prueba y error, no hay oportunidad y el jugador mexicano no puede fallar porque no vuelve a jugar", señaló Martinoli.