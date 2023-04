Lira no ha recibido llamada de Cocca para ir a la Selección

A pesar de que el seleccionador argentino dijo que hablaría con más de 40 futbolistas mexicanos y aseguró que las puertas del Tri estarían abiertas para todos, Lira negó cualquier acercamiento.

"No, la verdad no, no he recibido ningún tipo de contacto. Pero no pasa nada, no me afecta la verdad, el profe dijo que no iba a estar llamando a los mismos que llamó la primera vez y entonces hay que seguir luchando", confesó el centrocampista celeste en conferencia de prensa.