Usyk vence a Joshua de nuevo y retiene coronas

NO TAN CLARA VICTORIA

En esta ocasión no fue tan clara la victoria, pero, después de 12 asaltos, el ucraniano se llevó el triunfo por decisión dividida ante el británico Joshua. En septiembre, ganó por decisión unánime.

El combate celebrado en Jeddah, en Arabia Saudita, arrojó como ganador a Usyk luego de que dos jueces lo vieron ganar por 115-113 y 116-112, mientras que el otro juez vio ganar al inglés por 115-113.

Con eso, el monarca ucraniano mantuvo la etiqueta de invicto y retuvo los cetros de peso Completo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Tras la victoria, Usyk invitó a salir del retiro al británico Tyson Fury, quien apenas hace unos días dijo que se iba del boxeo.

Fury poseía el cetro Completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y muchos creen que con una buena oferta sobre la mesa podría retomar los guantes.

"Estoy seguro de que Tyson Fury no está retirado. Estoy convencido de que quiere pelear conmigo, y yo quiero pelear con él. Si no voy a pelear con Tyson Fury, no pelearé con nadie", expresó Usyk.

Joshua sufrió su tercera derrota como profesional, dos de ellas ante Oleksandr. Al final del pleito le reclamó al campeón arriba del ring, pensaba que había ganado el pleito.

La realidad es que Usyk demostró de nuevo buen boxeo y mejoró su marca a 20-0, 13 KO´s.

Joshua reaccionó tarde y eso pesó a la hora de las tarjetas. Usyk fue contundente, pero no mostró tanta velocidad como hace un año que ganó más claramente.