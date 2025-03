Jennifer Hermoso y su búsqueda del título con Tigres Femenil

Jennifer Hermoso tiene un palmarés extenso, sin embargo, en México y en Tigres Femenil aún le queda una cuenta pendiente: el campeonato de la Liga MX.

La campeona del mundo con España tiene claro su objetivo con las Amazonas y en entrevista exclusiva para CANCHA, afirmó que quiere sacarse la espinita de la última Final perdida contra Rayadas y colgarse la medalla del Clausura 2025.

"Tenemos esa espinita de la última vez que se nos fue en los últimos suspiros del partido, ya pude colgarme una medalla de campeón con Tigres (Campeón de Campeonas), pero falta la de un torneo, sigue siendo primordial desde que llegué, Tigres se merece y tiene que estar siempre arriba, nosotros intentamos hacer lo posible para llegar bien a fases finales y conseguir ese torneo", comentó la ibérica.

El camino al título no es fácil y, aunque el inicio en la era de su compatriota Pedro Martínez Losa como entrenador felino fue complicado, hoy Hermoso sabe que van de menos a más.

"Todo cambio requiere su transición, el cambio de entrenador implica adaptarte a cambios en el entrenamiento, en el juego, conlleva tiempo, lo hemos vivido, estamos trabajando muy bien, al día de hoy vamos hacia arriba", dijo.

Después de vivir meses difíciles por la situación polémica que vivió tras el título de España en la Copa del Mundo, Jenni habló también de su estado emocional actual.

"Es un proceso muy duro, muchos altibajos, situaciones que nunca has estado en ellas y gestionarlas y poder vivirlas interiormente, ha costado bastante. He pasado momentos que te cuestionas, te preguntas mucho, pero al día de hoy estoy muy tranquila, me siento en paz conmigo misma, todo lo que hago, lo hago porque lo siento, nunca me voy a fallar, estoy en este proceso de no fallarme nunca a mí misma, de quererme a mí misma y con esto he ganado muchísimo", mencionó la volante.