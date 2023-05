No seguirá Aldo De Nigris en Rayados

"Las formas sí importan, tanto dentro de la cancha como fuera de la misma. Jueguen en equipo, exigiéndose al máximo, dejen el ego personal a un lado y vean por la Institución. No se salven solos, mejor intenten salvarse todos juntos en grupo porque aquí no gana uno ni pierde uno, aquí perdemos y ganamos todos", escribió el ex seleccionado nacional.

"Soy Aldo De Nigris y siempre los llevaré en mi corazón".

José Antonio Noriega, presidente deportivo del equipo, declaró tras la eliminación de Rayados ante Tigres en Semifinales, que buscaban un Monterrey más propositivo y agresivo.

Cumplió varios roles en Rayados

En su época como jugador, Aldo De Nigris militó en el club del Torneo Clausura 2009 al Clausura 2013, periodo en el que fue campeón de Liga MX en dos ocasiones y tricampeón de la Liga de Campeones de Concacaf.

Tras dos años en el Guadalajara, regresó al Monterrey para el Apertura 2015 y se retiró como Rayado tras el Clausura 2017; en ese periodo llegó a disputar una Final de Liga MX más.

Permanece como el mejor goleador mexicano en la historia del club con 83 anotaciones y el quinto mejor, en general.

Tras su retiro como jugador, fue designado embajador del club, pero con el tiempo asumió roles como auxiliar técnico, en el que llegó a ser campeón de Liga MX en el Apertura 2019 y de la Concachampions 2021.

Posteriormente, fue el primer director técnico de Raya2 en la Liga Expansión en los torneos Grita México A21 y Clausura 2022, cuando se incorporó como asistente de Vucetich.

"En mi última etapa recibí la invitación de Vucetich para formar parte de su cuerpo técnico, una invitación que acepté inmediatamente", expresó Aldo.

"Gran oportunidad para aprender de un entrenador ganador y con un gran legado en los Rayados y en el futbol mexicano. Fue un honor trabajar con un histórico del Monterrey y del futbol mexicano".