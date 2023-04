¡Terminó en empate! México no logra derrotar a EU

Ciudad de México.- El Clásico de la Concacaf no fue para nadie. Nuevamente la Selección Mexicana no puede derrotar a la escuadra de las Barras y las Estrellas en un encuentro que tuvo más expectativa que acción y ante un estadio que lució desdibujado y cuyo encuentro terminó empatado a un gol on anotaciones de Uriel Antuna al 55´ y Jesús Ferreira al 82´.