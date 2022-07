Dice Ponchito González: ´No hay tiempo para relajarse´

"Hay que buscar seguir en esa misma línea, seguir trabajando bien; no hay tiempo para aflojar, para regalar nada, hay que seguir con esa misma intensidad, esa misma actitud y compromiso que ha mostrado el equipo partido a partido", expresó González.

Luego de que el técnico Víctor Manuel Vucetich señalara que no quería que el equipo cayera en una zona de comfort, el mediocampista tomó a bien el dicho y aseguró que su desempeño es a favor del cuadro.

"Lo que aplica siempre es a servicio del equipo, buscar siempre que sea a favor de todos. Lo he dicho antes, no importa quién lo meta, sino que se haga. Me ha tocado a mí, estoy muy contento de poder aparecer indirectamente en el gol; ojalá me toque anotar pronto, pero tiene razón el profe, al final todo termina siendo a servicio del equipo y creo que el grupo lo sabe", mencionó.

ANTE PUMAS, UN DUELO DIFÍCIL

La cancha de CU es una de las más complicadas para Rayados.

La altura, el calor o el horario han sido factores para evitar que el Monterrey traiga más triunfos de la Ciudad de México al enfrentar a Pumas, pero González espera revertir la situación con los compañeros que tiene.

"Sabemos que no es una cancha fácil, va a ser un partido muy intenso, difícil físicamente; también tienen a un gran jugador de talla mundial y que es el tipo de jugadores que son bienvenidos a la Liga, pero hay que ocuparnos de lo que vamos a hacer nosotros. Tenemos un plantel muy vasto para pelear aquí y donde sea y contra quien sea", dijo.

SE ILUSIONA CON EL TRI

"Ponchito" no ha cerrado sus puertas para defender la camisa de la Selección Nacional de México. El mediocampista sabe que las actuaciones que ha tenido con el Monterrey pueden ser un boleto para llegar al Tri, pero para eso no debe bajar los brazos.

"Esa ilusión nunca la voy a perder, hablo por todos, al decir que quiero estar en Selección, que queremos representar a nuestro país al mayor nivel, y el futbol da muchas sorpresas.En lo personal trabajo todos los días para estar en buen momento, dar una mejor versión de mí, y por consecuencia, poder llegar a Selección, pero esto es trabajo y nada más", comentó.