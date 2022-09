El técnico del Atlas, Diego Cocca, admite que su equipo no está en el nivel más óptimo, y que no es favorito para ganar en el Campeones Cup.

El técnico del Atlas, Diego Cocca, admite que su equipo no está en el nivel más óptimo, y que en teoría no es el favorito, pero tiene la confianza en que pueden revertir la atmósfera negativa.

"Yo no creo en el favoritismo, cada quien tiene la libertad de opinar, pero yo lo tomo como eso, como una opinión. Está claro que nuestro equipo no está en su mejor momento, sobre todo en el tema de los resultados, pero confío plenamente en mis jugadores, y somos conscientes de la importancia de este partido, así que lo venimos preparando, no sólo en la parte física sino también en lo mental para saltar a la cancha el día miércoles y jugar una Final, porque sé que mis jugadores saben jugar finales. Debemos jugar como equipo, y esto lo ganamos o lo perdemos como equipo", dijo el técnico del Atlas, Diego Cocca, en la conferencia de prensa realizada en Estados Unidos previo al juego contra el Nueva York City.

Diego Cocca destacó la importancia de disputar el Campeones Cup

Atlas no está en su mejor momento.-Diego Cocca.

"Para nosotros el partido es muy importante, primero porque para jugarlo antes tuviste que salir campeón, no es un partido así nomás, es una historia que traemos los dos equipos, y lo tomamos con la mayor de la importancia, no sólo porque estamos representando al Atlas sino también porque estamos representando a la Liga MX, así que venimos con mucha expectativa y sabiendo que nos vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien, que ha salido campeón y tiene muy buenos jugadores", comentó el entrenador del Atlas, Diego Cocca.

Finalmente, Diego Cocca señaló que el ganar el Campeones Cup lo aprecia más como un gusto.

"No lo tomo como una responsabilidad, sino como un privilegio, un placer, poder representar a la Liga que en lo particular me ha dado mucho como jugador y técnico, lo mismo que me pasó en lo personal en el Juego de Las Estrellas, así que lo vengo a disfrutar, y estamos felices de aprovechar esta oportunidad. Sería increíble cerrar esta tanda de éxitos que en algún momento era impensable de lograrlo", indicó.

En la Liga MX, el Atlas está virtualmente eliminado del Apertura 2022 al ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla, con 10 puntos, con sólo dos partidos más por disputar y los cuales debe ganar y esperar una combinación de resultados de terceros que es complicado que se puedan dar.