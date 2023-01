Niega Gio ser parte de campaña a favor de Adan Augusto

"Está circulando en redes sociales un video en donde aparezco enviando un saludo personal que me solicitaron por me dio de un amigo cercano. Ha sido parte de mi carrera compartir amablemente este tipo de saludos con mis seguidores y amigos que me lo solicitan", explicó Dos Santos en un comunicado.

"Aprovecho este medio para deslindar mi imagen y cualquier mal uso que se esté dando a este video que circula en redes, haciendo hincapié que NO fue realizado como parte de una campaña o algún fin de apoyo político en particular".

Este video apareció un día después de que el funcionario rechazara protagonizar actos anticipados de campaña pese a ser considerado uno de los aspirantes del partido político Morena rumbo a la candidatura presidencial de 2024.