Javier Hernández tiene 37 años: muy joven para la vida, pero ya veterano para el futbol.

Su última etapa como profesional ha sido turbulenta, marcada más por lo que ocurre fuera de la cancha que por lo que ofrece dentro de ella.

Desde esa vorágine, Néstor de la Torre, ex directivo del Rebaño, considera que el ciclo entre Chivas y "Chicharito" ha llegado a su fin.

"Todos los jugadores llega el momento en el que se hacen viejos, en el que les cuesta más trabajo y en el que es difícil participar y creo que Javier llegó a ese momento, llegó lastimado y le ha costado mucho trabajo.

"Lo que sí es que después de ver cómo han sucedido las cosas y cómo están perfiladas, yo creo que este año tanto a Javier como a Chivas les convenía no seguir en ese vínculo. En ese contrato, estando en Chivas. Creo que Javier debió haber buscado otros horizontes, si Chivas no lo está utilizando, tampoco le convenía tenerlo ahí", dijo De la Torre.

El contrato de "Chicharito", quien regresó al Rebaño para el Clausura 2024, termina a finales de este año, y se ve muy complicado que renueve con el Rebaño, debido a su escasa producción goleadora con 3 tantos, sus lesiones y problemas extra cancha, además de sus 37 años.

Misión cumplida... en lo comercial

¿En lo comercial? Fue un éxito. La llegada del "Chicharito" en enero de 2024 elevó las expectativas hasta el cielo, pero... hoy, año y medio después, se concluye que en la parte mercadológica sí cumplió.

"Está muy claro que comercialmente ya ejecutó lo que iba a llevarse a cabo y lo que estaba proyectado comercialmente, y ahora por el bien de los dos, creo que no era lo más adecuado", agregó De la Torre.

Le pesó su regreso

El 27 de enero de 2024 regresó a Chivas tras 14 años. El AKRON se llenó y las ilusiones crecieron... pero, hasta la fecha, solo ha anotado 2 goles en la Liga MX en 23 partidos y uno más en Concachampions; además se ha lesionado en 10 ocasiones.

"Analizando ya nada más lo futbolístico, llegó él con unas expectativas muy grandes. La gran diferencia fue que también la prensa, el club y todos generaron esas expectativas futbolísticas en la cual iba a venir a dar un cambio a Chivas.

"Y todos sabíamos que Javier iba saliendo de una lesión, que sí es un gran futbolista y ha sido de los jugadores que realmente, ¡qué envidia! haber jugado en los equipos que jugó, realmente una carrera ejemplar en los que equipos que ha jugado y lo que ha logrado", mencionó Néstor.

Fuera de la realidad

Respecto a los videos de "Chicharito" sobre los roles de género, Néstor comentó que respeta sus comentarios, pero enfatizó que en la actualidad, hay mujeres exitosas en puestos laborales de trascendencia.

"Lo primero, no tanto como persona de futbol, ni como directivo, simplemente como un hombre que pertenece a una sociedad, en la cual todas las personas merecen respeto y posibilidad de crecimiento, sea hombre o sea mujer.

"Hemos visto a grandes personajes de mujeres cubriendo puestos y haciendo trabajos muy importantes, pero eso, es no concordar en pensamientos y no tiene nada que ver con el futbol, simplemente, pues está ("Chicharito") algún pensamiento, no sé si lo tengan tipificado, reglamentado en Chivas ese tipo de ideas, pero es una idea muy personal y puede ser respetable, es su idea", añadió.