Néstor Araujo quiere volar alto

El central es uno de los refuerzos estelares del América. Procedente del Celta de Vigo, en LaLiga, hace no mucho se las ingeniaba para marcar al francés Karim Benzema.

{"quote":""En España venía jugando cada torneo, me sentía mucho mejor físicamente, vas agarrando más experiencia, le vas agarrando el tiempo a las jugadas y ahora espero seguir en ascenso en mi carrera y que vaya rompiendo ese techo, vaya rompiendo esos límites y que nos vaya bien a todos en el América""}

Araujo se perfila, incluso, como titular en Qatar 2022. Una lesión lo marginó hace cuatro años del Mundial, obstáculo que superó como tantos otros en su vida.

Al necesitar dinero para comer en la infancia, el nacido en Guadalajara vendió en un tianguis, la hizo de mesero y hasta de revendedor. Al requerir un cambio de aires por la impactante derrota cruzazulina en 2013 contra el América, se reinventó en Santos. Al quedar fuera de Rusia, fichó con el Celta.

{"quote":""Hace cuatro años, junto con Osorio, decidimos no ir a un Mundial, fue una decisión complicada, difícil. Ahora a las puertas de un Mundial lo único que puedo decir es que precisamente porque hay un Mundial en la puerta, vengo al América."}

{"quote":""Desde niño, por necesidad, tuvimos que buscarnos la vida y creo que es un buen ejemplo que mi familia me inculcó. Cuando se me ha presentado una situación difícil, creo que he podido enfrentar cada una", expresó."}