Ausencias importantes en Tigres para Cuartos de Final

Joaquim Pereira y Rafael Carioca no hicieron el viaje a Aguascalientes para el inicio de la Liguilla. Se decidió que ni el contención ni el central, ambos brasileños, no formaran parte de la convocatoria para la ida de Cuartos de Final ante Necaxa, tras no entrenar al parejo.

Carioca sufrió una infección que no lo dejó jugar ante Cruz Azul en la Concacaf y al no entrenar en la semana, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Joaquim sufrió un golpe en la rodilla derecha y también venía entrenando por separado.

Ambas bajas podrían ser cubiertas por Juan Pablo Vigón y Rómulo Zwarg.

Tampoco está disponible André-pierre Gignac, quien se recupera de un dolor post cirugía en la pierna derecha.

El francés es el tercer mejor anotador en Liguillas con 34, detrás de José Cardozo (43) y Jared Borgetti (41).

"Meramente no tener a André es una baja muy sensible, sabemos lo que es él, no hace falta explicar la clase de jugador que es. Está con un problema ahí, pero lo está solucionando y esperemos tenerlo pronto, porque lo que nos aporta dentro y fuera de la cancha es muchísimo, tener esa clase de jugadores como André es algo increíble y esperamos tenerlo pronto entrenando de vuelta y jugando también", comentó Juan Brunetta en conferencia de prensa.

Los Tigres inician este jueves los Cuartos de Final ante Necaxa.