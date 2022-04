Necaxa silencia el rugido de los Tigres de Herrera

Miguel Herrera habló en la semana de mejorar pese a tener el boleto a la Liguilla asegurado; el "Piojo" no dejó de mencionar que lo único por trabajar era corregir los errores, pero con Necaxa volvieron a fallar.

Los Tigres salieron del estadio Victoria con derrota de 2-0 ante unos Rayos a los que solamente les tomó 25 minutos para concretar el resultado. El partido apenas tenía seis minutos de haber comenzado, cuando los dirigidos por Jaime Lozano abrieron el marcador.

Todo gracias a un contragolpe y un balón que Rodrigo Aguirre encontró pasando el medio campo. El jugador de los hidrocálidos controló, tiró y superó a Nahuel Guzmán para el 1-0. La jugada fue revisada en el VAR por un posible fuera de lugar, pero no hubo nada, fue válido.

Los Tigres intentaron reaccionar pero no les funcionó, por el contrario, recibieron el segundo.

Una jugada a balón parado, eso que tanto le ha costado a los felinos, les volvió a cobrar factura. Jesús Escoboza se perfiló por la banda derecha y la esférica no se detuvo sino hasta encontrar la red.

Ya en el complemento, Necaxa fue a menos ante los embates felinos, sobre todo del francés Gignac, pero logró mantener su ventaja. Tigres no ganó y volvió a dejar el liderato al Pachuca, mientras que el "Jimmy" y sus dirigidos sueñan con amarrar repechaje, con los 20 puntos que tienen al momento.

RECLAMA UN FUERA DE LUGAR ´PIOJO´ HERRERA TRUENA CONTRA EL ARBITRAJE

Notablemente molesto y con una tablet en la conferencia que mostraba lo que para él, era un claro fuera de lugar en el gol de Rodrigo Aguirre, Miguel Herrera apareció en una acalorada conferencia de prensa. El director técnico de los Tigres incluso pidió sanciones a quienes son los responsables del VAR, pues considera que no están capacitados y que le costaron la derrota 2-0 contra Necaxa. "¿Qué detalles encontramos? éste (tablet con jugada del 1-0). Esto cambia un partido, no es tanto la gente que pones o no pones, esto cambia un partido, porque esto, si se marca, el partido sigue. Sí, podemos tener errores, no fue un buen partido nuestro", aseguró tras el juego.