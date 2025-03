Nahuel Guzmán y Tigres en pláticas para renovación

Nahuel Guzmán se mantiene en pláticas con la directiva de Tigres en el tema de su renovación, pues el próximo mes de junio termina su contrato con los felinos, sin embargo, señaló que no se ve en otro equipo que no sea el de la UANL en la Liga MX.

"Mi deseo es seguir en Tigres y hoy por hoy no me veo en otro club que no sea Tigres, por lo menos acá en México. Hace meses que venimos hablando, no es que ahora que agarró Guido de entrenador como dicen algunos que andarán por acá, la intención de las dos partes es sostener el vínculo".

El 2024 fue un mal año en lo futbolístico para los auriazules y para "el Patón", quien busca una revancha en el 2025.

"El año pasado la pasé muy mal entre lesiones y sanciones, este año me despertó el bichito de la revancha, tengo ganas de volver a ser protagonista en lo individual y lo colectivo".

Acerca de su edad y el cambio generacional que se mantiene en Tigres, Nahuel aseguró que se siente con las facultades necesarias para responder en la cancha a la exigencia.

"Es necesario trabajar cada vez más, estar preparado para en el momento en que toque jugar y en el momento en el que no me sienta capaz para responderle a una institución tan grande como Tigres, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Yo estoy trabajando para dar una mejor versión que antes", apuntó.

No se ve como DT; el compromiso con Guido

Cuando llegue el momento de dejar las canchas, Nahuel Guzmán está convencido que no seguirá los pasos de Guido Pizarro como entrenador, aunque comentó que ahora se siente con la responsabilidad de transmitir la idea del "Conde" a sus compañeros.

"Yo veo trabajar a Guido y trabaja más que antes, así que no creo que vaya por ahí. Hace 11 años que comparto esta amistad con él, hoy es el entrenador y siento la responsabilidad de interpretar para de alguna manera predicar con el ejemplo con mis compañeros", concluyó.