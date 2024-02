Pelearán para llevar al Tri a Monterrey en Mundial 2026

Que México juegue el partido de Dieciseisavos de Final en Monterrey, en el Mundial 2026, aún no está definido, pero el comité organizador de la sede pelea para que eso suceda.

EN PLÁTICAS

Alejandro Hütt, host city manager de la Ciudad, aseguró que se encuentran en pláticas con la FIFA para traer el cotejo de segunda ronda, siempre y cuando el Tri termine primero del Grupo A.

"Resignación nunca, trabajo y empuje y cabildeo siempre. No está definida la ruta de los grupos hacia las siguientes rondas, no podemos hoy decir ni 'sí' ni 'no'; esto lo sabremos en los próximos meses cuando FIFA anuncie formalmente el calendario y las rutas hacia Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, eso no está definido hoy".

El Estadio Monterrey recibirá tres partidos de Fase de Grupos y uno más de Dieciseisavos, el lunes 29 de junio, el cual será el partido 65 del Mundial.

En días pasados, Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, externó la intención de que la Selección Mexicana permanezca en el Estadio Azteca los dos primeros partidos de segunda ronda, Dieciseisavos y octavos.

El Tri jugará el partido 1 y 3 de la Fase de Grupos en el "Coloso de Santa Úrsula", mientras que el juego 2 lo disputará en el Estadio de Chivas, en Guadalajara.

Hütt aseguró que la pasión con la que se disfruta el futbol en Monterrey es la que lo hace distinta a las demás plazas del país.

"La pasión que hay por el futbol en esta ciudad no se vive igual en otras ciudades, con todo respeto a la Ciudad de México, a Guadalajara, Torreón, Mazatlán, Tijuana, a la ciudad que me digas", declaró.

Aseguró que el área de producciones de la FIFA visitará la Ciudad en próximas fechas para filmaciones alusivas al Mundial.

El comité organizador les solicitó que lo hicieran durante la semana del Clásico Regio (13 de abril), con el objetivo de constatar la pasión en Monterrey.