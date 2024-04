Multan a Jardine y Anselmi por criticar arbitrajes

CIUDAD DE MÉXICO-Llovieron multas para técnicos y grupos de animación por trasgredir los reglamentos; la Comisión Disciplinaria confirmó que André Jardine del América y Martín Anselmi de Cruz Azul fueron multados por lanzar criticas en contra del arbitraje.

El comité de penas explicó que el estratega de las Águilas hizo declaraciones indebidas después del partido entre Pumas y América, que se celebró el sábado pasado en la Comisión Disciplinaria.

Jardine criticó el trabajo arbitral del Fernando Guerrero y de la gente del VAR, después de una falta del volante universitario, Piero Quispe, sobre el defensa Igor Lichnovsky, que solo quedó en amarilla cuando el estratega señaló que merecía roja.

"No me gusta hablar del arbitraje, pero es un tema que influye en el marcador, en la forma en la que el juego transcurre, dejamos claro que somos un equipo que va a jugar siempre en la pelota, que busca competir con los rivales de forma leal. En partidos como Clásicos el árbitro debe tener un pulso muy firme, los jugadores se calientan y sientes injusticias, las ven, y se hacen más agresivos, pasa un poco por no controlar los nervios por decisiones arbitrales, creo que no habría pasado, la roja es indudable", dijo.

Por su parte, Anselmi técnico de Cruz Azul también declaro después del duelo que sostuvieron frente al Atlas el domingo y criticó el arbitraje de Luis Enrique Santander, quien no marcó un penal a favor del cuadro cementero en la última jugada del partido.

"No pretendo que nadie nos regale nada, a mí no me gusta recibir un regalo, creo en ganar de manera justa. Hay una acción dentro del área en la que creo que hay un posible penal, me parece que lo más lógico era ir a revisarlo y si no es, que no lo den y si es, que me lo den, porque no busco nada inventado o regalado. Tenemos que hacer que la Liga MX sea más justa", aseguró.

La Disciplinaria también castigó económicamente al Club Atlético de San Luis luego de que gente de seguridad del club mandó a callar a los aficionados del Toluca.

También se le impuso un partido de veto al Grupo de Animación del Guadalajara, aplicable para su siguiente encuentro como local, por la riña que se presentó a la salida del Estadio de las Chivas el sábado pasado tras el duelo frente a Querétaro.

@ABenitezCANCHA