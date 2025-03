¡Con todo y Ramos!

Mientras Shakira bailaba en el BBVA, Rayados de Monterrey sufría y hacía el ridículo en el estadio Corona, al ser eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf a manos del Vancouver Whitecaps, lo que pone en tiemblas vacilantes la era de Martín Demichelis al frente del conjunto regio.

Vino la tragedia. El cuadro de la MLS sacó el empate (2-2) a los Rayados y avanzó, porque a pesar de que el global quedó en empate a tres, el gol de visitante marcó la diferencia.

Monterrey fue eliminado marcando el primer fracaso mexicano en este torneo de la Concacaf.

Todo parecía un día de campo para los Rayados, y más después de que Sergio Canales anotó apenas al inicio del juego (4´). No había forma en que se pensara que el encuentro podría complicarse.

Pero el cuadro dirigido por Martín Demichelis es experto en complicarse la vida por sí mismo. Vio tan fácil el encuentro que se lo hizo difícil. Primero comenzó a fallar frente a la portería del portero de los Whitecaps, Isaac Boehmer y con el paso del tiempo comenzó a consentir a los canadienses, a pensar que con lo hecho era suficiente.

El tiempo pasó y el equipo de Vancouver se dio cuenta de que el soberbio rival no era como lo pintaban, que se le podía hacer daño y al inicio de la segunda parte dieron un golpe certero. Tiro cruzado de Édier Ocampo que venció a Esteban Andrada, quien quizá pudo hacer más en su lance (55´). El juego se empató y Monterrey comenzó a sudar... sudar frío.

El cuadro canadiense vino a menos, se relajó al empatar el marcador, pero ni así Rayados aprovechó y la tragedia se completó. Entre Stefan Medina y Jorge Rodríguez le regalaron la pelota Brian White para que éste fusilara a Andrada (78´).

En los últimos minutos, todo el arsenal regio fue por el milagro: Sergio Ramos, Jordi Cortizo, Iker Fiambres, Germán Berterame buscaron hacer en cinco minutos lo que no pudieron hacer en 90... Se marcó un penalti para los Rayados, una mano increíblemente avalada por el VAR, que Sergio Ramos hizo gol (90+5´), pero no fue suficiente, fracaso consumado y Demichelis no está firme en su puesto.