Historia de éxito: Charlyn Corral y Mónica Ocampo

Charlyn Corral no tenía más lágrimas, aseguró que la tercera fue la vencida y esta noche estaba segura que iba a levantar la Copa, por la unión y el extra que puso, inspiradas en la veterana Mónica Ocampo.

"La tercera fue la vencida, me había tocado perder dos Finales, pero ahora se lo prometí a Ocampirri (Mónica Ocampo). Le dije en está voy a dar un extra por ti, es mi mejor amiga, la capi y hoy levantamos la Copa, es un momento histórico porque somos figuras de esta Liga", dijo al terminar el partido.

"Es chistoso, me quedo sin sentimientos, en estos momentos estoy muy tranquila porque días antes lloré mucho, por las criticas que he recibido y yo siempre he hablando en la cancha, con números, me he tenido que comer muchas en las derrotas, me acostumbré a recibir pedradas y me acostumbré a levantarme".

La goleadora dijo que hoy se cierra un capítulo de varias Liguillas en las que se quedaron a la orilla.

"Hoy sabía que el tituló se iba a dar por como veía al equipo, no importa lo que cueste. Anteriormente no se creía mucho, empecé a inyectar esa parte del 'sí se puede', y es que en otros torneos llegábamos fundidas a la Final y sinceramente no nos alcanzaba, hoy sentí al grupo distinto, vi más convicción en todas, y eso hizo que se ganara", expuso.

Sobre su ausencia de la Selección Nacional dijo que desde que no fue convocada para la Copa Oro, se propuso hablar en la cancha.

"Para mi es muy fácil decir que soy una jugadora acabada, pero siempre me dije, Charlyn va a regresar y mostrar quien soy. Fui campeona de goleo, rompí récord, le metí gol a todos los equipos, lo vi como un reto, al final no pasa nada, para que me enfoque en mi, que mi trabajo hable por mí, yo solo hablo en la cancha", mencionó.

Por su parte, la experimentada Mónica Ocampo dio gracias a Dios y a sus compañeras que le dedicaron este título desde que arrancó la Liguilla.

"No tengo palabras, estoy muy emocionada, gracias a Dios llegó la primera. Siempre lo dijeron, me tocó estar en banca estos últimos partidos, y en la banca apoyando y agradecida con ellas, desde que inició la Liguilla me dijeron que me lo iban a dedicar", apunto.