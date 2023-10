Miguel Herrera le pide al Puebla que acepte su falta

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera técnico del Tijuana, le ha pedido a la directiva del Puebla que reconozca su error y acepte la pérdida de puntos por haber cometido alineación indebida en el juego de la Jornada 7.

"Puebla nos pasó por encima (en ese juego), fueron prácticos, nos ganaron contundentemente, pero se equivocaron (con lo de la alineación indebida)", dijo el Piojo en rueda de prensa.

En el juego de la Fecha 7, Puebla derrotó a Tijuana 3-0 pero perdió en la mesa cuando la Comisión Disciplinaria señaló alineación indebida debido a que el auxiliar técnico poblano Luis Miguel Noriega no aparecía en la cédula del juego.

Puebla protestó y fue hasta el TAS (Tribunal de Arbitraje Internacional), para recuperar esos puntos.

"Ya me tocó estar del otro lado de la moneda -recordó Herrera-, el reglamento es muy claro para todos, me equivoqué con Tigres (jugando contra el Atlas) y me costó llegar a una final... Al América le costó tres puntos que le dan un envión anímico al Atlas. Creo que el TAS será claro, pedirá videos y reglamento y en qué se está infringiendo".