Irá Herrera a Qatar como analista de TV

De acuerdo a lo anunciado por la cadena Telemundo, el "Piojo" trabajará como analista en las transmisiones de los partidos del Mundial y estará en ese país durante el evento.

El "fichaje" de Herrera con la televisora se hizo en agosto pasado, advirtiendo que el actual entrenador de los felinos participaría con ellos desde días antes del inicio de la Copa del Mundo y durante todo el torneo que se llevará a cabo del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

No está claro si Herrera estará todo el torneo en Qatar o sólo durante la Fase de Grupos, que termina el 30 de noviembre.

'Me gusta disfrutar el futbol, es mi pasión'

Cuando se hizo el anuncio de su incorporación a Telemundo, Miguel Herrera ofreció una entrevista a esa cadena para explicar los motivos por los que aceptó la invitación para asistir al Mundial de Qatar 2022 como analista.

"Fueron los primeros que me buscaron, tienen tres meses buscándome o más tratando de que yo me integre al equipo. Estoy muy agradecido con la gente de Telemundo que ha estado insistiendo que yo vaya", dijo.

"Es importante porque me gusta estar en los Mundiales, me gusta disfrutar del futbol, es mi pasión, y estando en una televisora que va a transmitir los partidos en vivos, estar dentro de un Mundial y analizar los juegos, no nada más los de México, porque vamos a hablar del Mundial, eso me gusta, me gusta hablar del Mundial"

No será la primera ocasión que Herrera participe como analista para una televisora durante una Copa del Mundo.