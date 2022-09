Respalda 'Piojo' Herrera a sus pupilos de Tigres

Monterrey, México.- Miguel Herrera no tiene dudas en su plantel y les dio un espaldarazo para lograr buenos resultados en el cierre del Apertura 2022 .

El estratega auriazul señaló la importancia de ganar mañana ante León, su último partido en casa del torneo regular, y mostró la confianza que tiene en sus pupilos para afianzarse entre los primeros cuatro de la Tabla y llegar enrachados a la Fase Final de la campaña.

"Tenemos un plantel vasto, cuando ganamos cinco partidos no éramos los mejores del mundo, ni ligando cuatro sin ganar éramos los peores, estamos ahí, metidos, empatados con el cuarto y tenemos partidos importantes para meternos de lleno", señaló Herrera.

EL CIERRE DE TIGRES SEPTIEMBRE:

J14 - Tigres vs. León / Sábado 10

vs. León / Sábado 10 J9 (pendiente) - Chivas vs. Tigres / Martes 13

/ Martes 13 J15 - Puebla vs. Tigres / Viernes 16

OCTUBRE:

J17 - A. de San Luis vs. Tigres / Sábado 1

IMPORTANTE GANAR DE LOCAL

Los felinos están un punto debajo de Pachuca, cuarto lugar de la Tabla General, y ante León tienen una buena oportunidad para mantener la distancia o incluso apoderarse del puesto.

"Esos tres puntos de local serán importantes, nos tocan tres juegos fuera y tendremos que ir por los puntos para meternos entre los cuatro primeros, la idea es no salir de esas posiciones", dijo Herrera.

Asimismo, el "Piojo" sabe de la necesidad que tiene "La Fiera" por ganar, pero advirtió que no darán opciones para un triunfo esmeralda.

"Ellos buscando sus últimas oportunidades, vendrán por todo, no han tenido un torneo regular y sumar puntos para ellos será meterse en la zona de Repechaje, pero nosotros vamos con la idea de sumar para meternos de lleno en la clasificación directa, no darles tregua, no menospreciarlos y meternos la trabajo para hacerlo lo mejor posible", expresó.