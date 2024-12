La hombrada o el ridículo

Por: Agencia Reforma

Noviembre 19, 2024 -

O México muestra el carácter para remontar el 2-0 contra Honduras o agregará otro ridículo al del Mundial de Qatar y la Copa América 2024.

En la cancha del Nemesio Díez, a 2 mil 667 metros sobre el nivel del mar, el Tricolor disputará la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League. Muy pronto Javier Aguirre vive una situación al límite.

Más allá de que al "Vasco" no le importe el crédito que pueda tener, como declaró ayer, una caída enturbiaría su incipiente proceso, primero por la escasa jerarquía del rival (77 del ranking de la FIFA) y después por no clasificar al Final Four y tampoco de manera directa a la Copa Oro 2025, para la cual tendría que disputar un torneo preliminar.

La situación, eso sí, es idónea para que Aguirre mida el temple de los jugadores. Suele reiterar que busca a los 23 futbolistas con la personalidad para jugar una Copa del Mundo.

Basta una solo anotación de Honduras para que México requiera una remontada épica.

Como el criterio de desempate es el gol de visitante y el Tricolor se fue en cero en su visita a San Pedro Sula, por cada anotación del rival, en tiempo regular, estará obligado a imponerse por una diferencia de al menos tres tantos: 4-1, 5-2, 6-3.

Habría prórroga en caso de que el Tri gane por un marcador de 2-0. En los tiempos extra ya no cuenta el gol de visita. De persistir la igualdad se tirarán penales, instancia en la que hace un año se definió la serie entre los mismos rivales.

"Que tengamos la paciencia que necesitamos durante 90 minutos para no precipitarnos, la prisa es mala compañera. Intentaremos que los jugadores salgan tranquilos, que piensen solo en esos 90 minutos y no más allá, que intentemos aprovechar las oportunidades que tengamos, que defendamos mejor y no cometamos errores, un partido casi perfecto", clamó Aguirre.