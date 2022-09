¡Nueva prueba!

La Selección Mexicana cerró un partido más previo al Mundial de Qatar, el 9 de noviembre contra Irak, durante la concentración en Girona, España.

Al técnico Gerardo Martino le restan cuatro partidos para afinar detalles de cara al debut contra los polacos en esta Copa del Mundo. A las 14:00 horas (tiempo del centro de México), el Tricolor medirá fuerzas contra los iraquíes, informó la FMF.

Así que el calendario de la Selección Mexicana queda de la siguiente forma: el 24 de septiembre se mide a Perú, mientras que el 27 a Colombia, ambos partidos en California y en el marco de la Fecha FIFA, por lo que podrá contar con futbolistas que militan en Europa.

Se prevé que el primero de noviembre, México parta a Girona, España, para realizar su concentración final previa al Mundial de Qatar. Ahí, en el Estadio Montivili, se medirá a Irak el 9 de noviembre y a Suecia el 16.

"El encuentro (frente a los iraquíes) servirá de preparación para la escuadra mexicana, que enfrentará en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 a Arabia Saudita, dadas las condiciones y el estilo similar de juego entre Irak y el equipo saudita.

"El partido, primero de preparación para México en su concentración en España previa a su viaje a Qatar, se realizará a puertas abiertas", informó la FMF.

El pasado miércoles México perdió 1-0 contra Paraguay, en juego amistoso.

Los clubes europeos están obligados a ceder a sus futbolistas a partir del 14 de noviembre.

El día 17, la Selección Mexicana partirá a Qatar.

´Hugol´ se candidatea

Previo al partido contra Paraguay, Hugo Sánchez arremetió contra Gerardo Martino y aprovechó la ocasión para candidatearse a tomar las riendas del Tricolor.

"No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar, y si no, Miguel Herrera, y si no es Miguel, sería yo", manifestó.

Se siente ´Tata´ como ´enemigo´

"No solamente el enemigo público, el enemigo público número uno. La gente que me critica no me conoce", expresó.

Gerardo Martino se concibe como el enemigo público número uno de México y lamenta que sea difícil parar la bola de pesimismo que carga la Selección Mexicana.

A dos meses y medio del Mundial, el técnico tiene escasas inquietudes sobre los futbolistas y sí muchas sobre el ambiente.