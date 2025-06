Christian Martinoli y Luis García dejan de narrar el Mundial de Clubes

Si bien no quisieron ahondar en las razones, Christian Martinoli y Luis García ya no prestarán su voz para narrar los partidos del Mundial de Clubes: "Ya no hay Talacha Cup. Ya no. Hemos tenido inconvenientes, solamente técnicos", anunció Martinoli durante la más reciente transmisión que el "Doctor" García publicó en su canal de YouTube.

La "Talacha Cup" es el nombre con el que los narradores bautizaron al Mundial de Clubes, precisamente, para evitar problemas legales. Así como a los Rayados de Monterrey le designaron el apodo de "Carnita Asada" durante el debut del equipo regiomontano en el "Mundialito".

Ese fue el único compromiso que transmitieron del certamen, ya que no narraron la derrota que los Tuzos de Pachuca sufrieron ante el Red Bull Salzburg.

Aún así, seguirán prestando su voz para los duelos que la Selección Mexicana dispute en la Copa Oro, siendo el más reciente contra Surinam; donde el combinado nacional firmó una victoria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Cabe recordar que las transmisiones de Christian Martinoli y el "Doctor" García nacieron como una alternativa para ver tanto el Mundial de Clubes, como la Copa Oro, ya que TV Azteca no cuenta con los derechos de transmisión de ninguno de los dos torneos.

¿Cuándo serán los próximos partidos de los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes?

Sábado, 21 de junio

River Plate vs Monterrey | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, TUDN, ViX Premium y Canal 5.

Domingo, 22 de junio

Real Madrid vs Pachuca | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de DAZN, TUDN, ViX Premium y Canal 5.