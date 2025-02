Contento Demichelis con el buen nivel de Rayados ante Gallos

El triunfo de 4-2 sobre Querétaro, confirmó para Martín Demichelis el buen trabajo que venía realizando Rayados y también demostró que la diferencia con juegos anteriores, fue que ahora se contó con la contundencia necesaria.

"Necesitábamos de un triunfo, de consolidar lo que hacíamos muy bien y no lo finalizábamos bien. En muchos de los partidos que no sumamos o sumamos de a uno nos sentíamos cómodos, pero no podíamos cerrar a favor. El futbol tiene eso, en otros partidos hemos pateado 15 córners y hoy en los dos primeros nos ponemos en ventaja 2-0, lo que nos permite estar cómodo, terminar el primer tiempo 3-0.

"Hoy fuimos contundentes, a diferencia de otros partidos donde se jugó más vistoso, pero no concretábamos y llegábamos y nos concretaban. Querétaro era el equipo más difícil para hacerle goles en su campo desde la estadística, como nos quieran contar, pero dos de pelota parada y después dos más", señaló.





RAMOS HA ELEVADO EL NIVEL HASTA EN LOS ENTRENAMIENTOS

Por otra parte, el timonel argentino del Monterrey mencionó que la presencia de Sergio Ramos en su plantel ha elevado la intensidad y nivel del grupo, incluso desde los entrenamientos, lo que espera vaya reflejándose en los partidos y resultados positivos.





"Lo dijimos antes que llegue y cuando llegó, un jugador de esa jerarquía, envergadura, aura de Ramos, te eleva en todos los sentidos: nivel, concentración, competitividad, la manera de entrenarse de los chicos. Hasta pareciese que los chicos entrenan mejor para mostrarse para él y no para mí.

"Eso eleva el nivel de los entrenamientos y eso elevará el nivel de juego el día de los partidos. Desde lo agresivo, su agresividad, deberían ver cómo se entrena. Desde lo defensivo, nos siguen convirtiendo, no va a ser la solución a todos los problemas, pero sí nos va a mejorar".