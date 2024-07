La revelación de Mario Carrillo sobre Javier Aguirre

El regreso de Javier Aguirre a la Selección Mexicana ha dividido opiniones en el mundo deportivo. La incertidumbre impera tras el fracaso en la reciente Copa América.

Mario Carrillo, analista de ESPN y técnico mexicano, quien fuera auxiliar del "Vasco" Aguirre en el Mundial de Sudáfrica 2010, reveló lo complicado que era trabajar con él como su segundo en el banquillo.

"Trabajar con él es muy difícil, se necesita tener mucho conocimiento de futbol porque él es muy disciplinado. A mí me exigía solucionarle todo lo de futbol; cualquier cosa, cualquier duda que él tenía, yo tenía qué solucionarlo", declaró a ESPN.

Uno de los episodios que más recuerda y ejemplifica perfecto lo que para él es ser auxiliar de Javier Aguirre se dio previamente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2010, frente a la Selección de Argentina.

"El día que no le pude solucionar en el Mundial de Sudáfrica, antes de empezar la semana previa al partido de Argentina, él, enfrente de todos los jugadores me mandó a la tribuna y yo no pude trabajar toda la semana", recordó.

Esos arranques es algo que Mario Carrillo no está dispuesto a soportar en su carrera, en un hipotético regreso como auxiliar de Aguirre.

"Simplemente llegó un día y reunió a todos los jugadores y me dijo: 'Mario, por favor te vas a la tribuna; esta semana trabajo yo' ¿Usted me pregunta cómo es ser auxiliar de Javier Aguirre? Es muy difícil, tiene uno qué tolerar todos esos arranques que él tiene... Por eso, no me interesa, no quiero, no me necesita, ni yo lo necesito", concluyó el extécnico del América.