Llaman a Maricarmen Reyes al Tri Femenil

MONTERREY, NL.- La delantera de Tigres, Maricarmen Reyes, fue llamada de última hora a la Selección Mexicana Femenil, en sustitución de Diana Ordóñez.

La delantera del Houston Dash sufrió un golpe en la cabeza el viernes pasado, durante el partido entre México y Puerto Rico, clasificatorio para la Copa Oro W 2024.

El encontronazo le provocó una herida, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para su valoración.

"La jugadora sigue evolucionando favorablemente, pero al tratarse de una herida cortante, los cuerpos técnicos e interdisciplinarios acordaron su vuelta (al Dash)", informó la Selección Nacional.

Por tal motivo, Reyes ha sido convocada de emergencia para disputar el duelo ante Trinidad y Tobago, el cual será el próximo martes en el Estadio Hidalgo de Pachuca.





ES LA GOLEADORA DE LA LIGA

Maricarmen pasa por un buen momento con las "Amazonas", siendo la actual goleadora del certamen con 13 anotaciones.

Marcó un triplete en su última exhibición en Liga, en la goleada de 4-0 contra Querétaro, el pasado 15 de septiembre.

Reyes ha sido seleccionada Sub 17, Sub 18 y Sub 20.

En septiembre del 2021, debutó en un partido amistoso del Tri ante Colombia en el Estadio Azteca, el primero jugado con público en el Coloso de Santa Úrsula desde 2007, donde marcó un gol.

En total ha anotado seis tantos con la Selección.

La sustitución de Ordóñez por Maricarmen es el segundo movimiento que aconteció este fin de semana en el representativo, después de la baja de la rayada Christina Burkenroad por una lesión en un músculo abdominal.