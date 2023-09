Acuerda Tigres Fichaje de Marcelo Flores

Los Tigres ya tienen un acuerdo con la promesa mexicana Marcelo Flores.

SÓLO FALTA FIRMA

Una fuente allegada a la directiva felina reveló que al internacional juvenil sólo le falta firmar el contrato para convertirse en refuerzo felino.

"Ya está palomeado por la directiva y el cuerpo técnico. Ya firmó un precontrato, pero falta la firma definitiva y que llegue a un acuerdo económico para poder hacerlo oficial", reveló la fuente.

Flores es un atacante que ha hecho su corta carrera en categorías juveniles de Europa. Llega a los Tigres procedente del Arsenal Sub 21.

Al club inglés llegó en 2019 para formar parte de las juveniles y en donde jugó tres años, intercalando su rol entre la Sub 18 y la Sub 23.

En la temporada 2021-22 de la Premier League, Flores estuvo entrenando con el primer equipo y salió al banquillo en una ocasión, pero no debutó con los Gunners en un juego ante el Crystal Palace.

Para la temporada 2022-23, Flores fue cedido al Real Oviedo, de la Segunda División de España, en donde participó en 15 partidos entre Liga y Copa del Rey.

Regresó al Arsenal para jugar con la Sub 21 y en la presente campaña sumaba 70 minutos en 4 juegos disputados hasta que aceptó la propuesta de Tigres.

Flores también tiene nacionalidad canadiense, pero en 2021 se decidió por el Tricolor para representar a México por su nacionalidad azteca.

Con la Selección Mexicana ya participó en la Sub 20 y la Sub 23, además de jugar en 3 partidos con la selección mayor entre amistosos y Nations League de Concacaf atendiendo el llamado del ex técnico nacional Gerardo Martino.